Бруну Лаже из «Вулверхэмптона» признан тренером месяца в АПЛ

Главный тренер английского «Вулверхэмптона» Бруну Лаже был признан лучшим тренером января в чемпионате Англии. В голосовании португальский специалист обошёл таких специалистов, как Юрген Клопп, Пеп Гвардиола и Дин Смит.

Напомним, что Бруну Лаже возглавил «Вулверхэмптон» летом 2021 года, когда заменил на посту главного тренера «волков» своего соотечественника Нуну Эшпириту Санту, который перебрался в лондонский «Тоттенхэм».

В сезоне 2019/20 Лаже работал главным тренером лиссабонской «Бенфики». Также специалист ранее занимал должность ассистента в «Суонси» и «Шеффилд Уэнсдей». Сейчас «Вулверхэмптон» идёт на 8-м месте в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на 4 очка.