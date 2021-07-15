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«Ливерпуль» может подписать Тилеманса

15 Июля 2021, 00:54,

Бельгийский полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс заинтересовал «Ливерпуль». Об этом сообщает Voetbal24.

После ухода из «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума в «ПСЖ» Юрген Клопп находится в поиске вариантов для усиления центра поля команды.

Одним из кандидатов на пополнение мерсисайдского клуба является Юри Тилеманс. Утверждается, что «Лестер» намерен выручить с потенциального перехода бельгийца 70 миллионов евро. Ливерпуль также рассматривает варианты с покупкой Ренату Саншеша из «Лилля» и Сауля из мадридского «Атлетико».

Всего за «Лестер» Тилеманс провел 108 матчей и отметился 17 голами и 19 голевыми пасами. Контракт игрока с «Лестером» рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Ливерпуль, Атлетико Мадрид, Лилль, Трансферы футбола - лето 2021, Джорджиньо Вейналдум, Сауль Ньигес, Ренату Саншеш, Юри Тилеманс
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