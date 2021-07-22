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«Ливерпуль» заинтересован в подписании Джаррода Боуэна

22 Июля 2021, 00:28,

«Ливерпуль» интересуется услугами нападающего «Вест Хэма» Джаррода Боуэна. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, подписание Боуэна «Ливерпулем» зависит от того, удастся ли клубу продать нескольких своих футболистов. Главными претендентами на то, чтобы покинуть клуб, являются швейцарец Джердан Шакири и бельгиец Дивок Ориги.

Джаррод Боуэн присоединился к «Вест Хэму» из «Халла» зимой 2020 года за сумму в 18 миллионов евро. Футболист в прошлом сезоне английской Премьер-лиги принял участие во всех 38 матчах турнира и записал в свой актив 8 мячей и 5 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Ливерпуль, Вест Хэм, Трансферы футбола - лето 2021, Джаррод Боуэн
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