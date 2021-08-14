Клопп ответил на вопрос о будущем Хендерсона

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии старта в Премьер-лиге высказался насчет будущего полузащитника Джордана Хендерсона.

«Это важный вопрос для клуба, решения пока нет, но мы над этим работаем. Я на днях общался с Хендерсоном, он находится в отличном расположении духа и готов к началу сезона», - передает слова немецкого специалиста портал Goal.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до середины 2023 года. Джордан защищает цвета мерсисайдского коллектива на протяжении десяти лет.

«Ливерпуль» стартует в АПЛ гостевым матчем против «Норвича». Игра пройдет сегодня, 14 августа.