ЕВРО 2020   Италия - Чемпионы Европы Статистика турнира: бомбардиры

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

«Ливерпуль» ведет переговоры с Салахом о продлении контракта

15 Июля 2021, 00:03,

«Ливерпуль» начал переговоры с египетским полузащитником Мохамедом Салахом о продлении контракта. Об этом сообщил известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

Игрока связывают с уходом из «Ливерпуля». Такие клубы как «ПСЖ», «Бавария» и мадридский «Реал» - среди главных участников гонки за египтянином.

«Переговоры «Ливерпуля» с Салахом только начались, и до соглашения ещё далеко», - сказал Романо в эфире Ютуб-канала Anfield Watch.

В прошлом сезоне Мохамед Салах провел за «Ливерпуль» 51 матч во всех турнирах и отметился 31 голом. Старое соглашение игрока с клубом истекает летом 2023 года
0
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Ливерпуль, Трансферы футбола - лето 2021, Мохамед Салах, Фабрицио Романо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
​Черчесов больше не тренер сборной России
​Черчесов больше не тренер сборной России  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Точилин: Идеальным вариантом на место Черчесова вижу Бердыева
Точилин: Идеальным вариантом на место Черчесова вижу Бердыева
Моуринью отреагировал на скандальный пенальти в матче Англия - Дания
Моуринью отреагировал на скандальный пенальти в матче Англия - Дания


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола