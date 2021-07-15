«Ливерпуль» ведет переговоры с Салахом о продлении контракта

«Ливерпуль» начал переговоры с египетским полузащитником Мохамедом Салахом о продлении контракта. Об этом сообщил известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

Игрока связывают с уходом из «Ливерпуля». Такие клубы как «ПСЖ», «Бавария» и мадридский «Реал» - среди главных участников гонки за египтянином.

«Переговоры «Ливерпуля» с Салахом только начались, и до соглашения ещё далеко», - сказал Романо в эфире Ютуб-канала Anfield Watch.

В прошлом сезоне Мохамед Салах провел за «Ливерпуль» 51 матч во всех турнирах и отметился 31 голом. Старое соглашение игрока с клубом истекает летом 2023 года