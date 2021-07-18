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«Ливерпуль» начал переговоры с Хендерсоном по новому контракту

18 Июля 2021, 18:56,

«Ливерпуль» начал переговоры о новом контракте с капитаном команды, английским полузащитником Джорданом Хендерсоном, о новом контракте. Об этом сообщает The Mirror.

По свидетельствам издания, «Ливерпуль» хочет предоставить игроку возможность играть в клубе до конца карьеры. Текущее соглашение с футболистом действует до лета 2023 года.

Джордан Хендерсон перешёл в «Ливерпуль» из «Сандерленда» в 2011 году. Всего за клуб англичанин сыграл 392 матча. В составе мерсисайдцев Хендерсон выиграл английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Ливерпуль, Сандерленд, Джордан Хендерсон
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Комментарии (1)
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0
Bourgignon Alex
18 Июля 2021, 19:09

Хендо forever! YWNWA

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