«Ливерпуль» начал переговоры с Хендерсоном по новому контракту

«Ливерпуль» начал переговоры о новом контракте с капитаном команды, английским полузащитником Джорданом Хендерсоном, о новом контракте. Об этом сообщает The Mirror.

По свидетельствам издания, «Ливерпуль» хочет предоставить игроку возможность играть в клубе до конца карьеры. Текущее соглашение с футболистом действует до лета 2023 года.

Джордан Хендерсон перешёл в «Ливерпуль» из «Сандерленда» в 2011 году. Всего за клуб англичанин сыграл 392 матча. В составе мерсисайдцев Хендерсон выиграл английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.