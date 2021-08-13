​Клопп: Нам не нужен новый игрок после ухода Вейналдума

На пятничной пресс-конференции Юрген Клопп дал понять, что «Ливерпулю» не нужен новый полузащитник после ухода в «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдума.

«Если бы вы подписывали полузащитника, то какого? Назовите имя. У нас хватает полузащитников, а вы мне говорите, что Вейналдуму нужна замена.

У нас есть разные полузащитники. А теперь скажите, какой нам нужен игрок? Какими качествами он должен обладать? Он должен забивать больше голов, чем это делал Джини? Должен ли он защищаться лучше, чем Фабиньо? Должен ли он быть более креативным, чем Наби, Кёртис, Окслейд или Эллиотт? Чего вы хотите?» - сказал Клопп на пресс-конференции.