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Англия. Премьер-лига

Ван Дейк - о возвращении после травмы: «Я не робот»

16 Августа 2021 • 13:46 Комментировать
Норвич
0:3
Ливерпуль
окончен
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Один из лидеров «Ливерпуля» Виргил ван Дейк, вернувшийся на поле после травмы крестов, рассказал о своем состоянии.

«Я по-прежнему набираю форму, это еще не конец истории. Знаю свой организм, поэтому понимаю, что способен на большее. Я - человек, а не робот. Невозможно моментально восстановиться. Было нелегко, но я очень рад снова появиться на поле», - приводит слова голландского защитника портал Goal.

Ранее стало известно, что ван Дейк продлил контракт с мерсисайдцами до лета 2025 года.

В первом туре чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа уверенно переиграли на выезде «Норвич» (3:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Виргил Ван Дейк
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