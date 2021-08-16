Ван Дейк - о возвращении после травмы: «Я не робот»

Один из лидеров «Ливерпуля» Виргил ван Дейк, вернувшийся на поле после травмы крестов, рассказал о своем состоянии.

«Я по-прежнему набираю форму, это еще не конец истории. Знаю свой организм, поэтому понимаю, что способен на большее. Я - человек, а не робот. Невозможно моментально восстановиться. Было нелегко, но я очень рад снова появиться на поле», - приводит слова голландского защитника портал Goal.

Ранее стало известно, что ван Дейк продлил контракт с мерсисайдцами до лета 2025 года.

В первом туре чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа уверенно переиграли на выезде «Норвич» (3:0).