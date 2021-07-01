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Помощник Клоппа: «Конате может стать игроком «мирового класса»

01 Июля 2021, 15:48,

Помощник главного тренера «Ливерпуля» Питер Кравиц высказал мнение о новичке «красных» Ибраиме Конате, сообщает Goal.com. По мнению Кравица, французский защитник в перспективе может стать игроком «мирового класса».

Конате перешел в «Ливерпуль» этим летом из «РБ Лейпцига» за сумму порядка 42 миллионов евро.

Мотивом этого трансфера стал тот факт, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп выразил необходимость усиления линии обороны. В предыдущем сезоне «Ливерпуль» столкнулся с большими проблемами в связи с травмами трех основных центральных защитников: Виргила ван Дейка, Жоэля Матипа и Джо Гомеса.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Ливерпуль, Ибраима Конате, Питер Кравиц
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