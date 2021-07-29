Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Англия. Премьер-лига

Ван Дейк вернулся на футбольное поле спустя 9 месяцев

29 Июля 2021 • 23:09 Комментировать
Норвич
...
Ливерпуль
9.00 5.80 1.30
14.08 19:30
1000 рублей бесплатная ставка

Защитник Виргил ван Дейк впервые сыграл за «Ливерпуль» после длительного периода реабилитации. Голландский защитник не выходил на поле с октября прошлого года, когда в матче с «Эвертоном» в рамках АПЛ получил серьезную травму – разрыв крестообразных связок колена.

Возвращение футболиста случилось в товарищеской игре с немецкой «Гертой». Ван Дейк провел на поле 20 минут, выйдя на замену.

Также вместе с голландцем в основную обойму вернулся другой центральный защитник, Джо Гомес. Англичанин выбил из строя в ноябре 2020 года из-за повреждения колена.

Свой первый матч в новом розыгрыше английской Премьер-лиги «Ливерпуль» проведет 14 августа против «Норвича» на выезде.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк Джо Гомес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
29 Июля в 23:14
хорошая новость , игрок очень нужный для Ливерпуля
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июля
00:43 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готов пригласить Матвиенко
00:36 · Англия. Премьер-лига
Давид Луис в шаге от перехода в турецкий чемпионат
00:01 · Англия. Премьер-лига
Защитник «МЮ» возвращается в строй после травмы
29 Июля
23:48 · Англия. Премьер-лига
«Милан» интересуется Зиешем слухи
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» интересуется одним из лучших игроков чемпионата Европы
23:36 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Манчестер Сити» переберётся в итальянский чемпионат
23:09 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк вернулся на футбольное поле спустя 9 месяцев
22:59 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» не хочет отпускать своего лидера в «Ливерпуль»
22:42 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» подозрение на вспышку коронавируса
22:07 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» близок к подписанию бразильского полузащитника слухи
21:55 · Англия. Премьер-лига
Новый наставник «Тоттенхэма» удивил своим нововведением
21:39 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется полузащитником «Лиона»
21:27 · Англия. Премьер-лига
Триппьер может вернуться в английскую Премьер-Лигу слухи
21:18 · Англия. Премьер-лига
Пулишич: «У нас сильный состав»
20:54 · Россия. Премьер-лига
Игрок, которым интересовался ЦСКА, продолжит карьеру в Саудовской Аравии официально
Все новости