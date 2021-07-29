Ван Дейк вернулся на футбольное поле спустя 9 месяцев

Защитник Виргил ван Дейк впервые сыграл за «Ливерпуль» после длительного периода реабилитации. Голландский защитник не выходил на поле с октября прошлого года, когда в матче с «Эвертоном» в рамках АПЛ получил серьезную травму – разрыв крестообразных связок колена.

Возвращение футболиста случилось в товарищеской игре с немецкой «Гертой». Ван Дейк провел на поле 20 минут, выйдя на замену.

Также вместе с голландцем в основную обойму вернулся другой центральный защитник, Джо Гомес. Англичанин выбил из строя в ноябре 2020 года из-за повреждения колена.

Свой первый матч в новом розыгрыше английской Премьер-лиги «Ливерпуль» проведет 14 августа против «Норвича» на выезде.