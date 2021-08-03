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Англия. Премьер-лига

Фабиньо продлил соглашение с «Ливерпулем»

03 Августа 2021 • 23:16 Комментировать
Норвич
...
Ливерпуль
9.00 5.70 1.30
14.08 19:30
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Бразильский полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо продлил контракт с мерсисайдским клубом. Об этом стало известно из публикации в официальном «Твиттере» команды.

Сообщается, что новое соглашение свяжет игрока с «Ливерпулем» до 2026 года. Если футболист отработает свой контракт до конца, он пробудет в клубе уже 8 лет. Игрок перешел из «Монако» в 2018 году за сумму около 45 миллионов евро.

За время пребывания в составе «красных» Фабиньо успел выиграть множество трофеев, среди которых чемпионат Англии, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне Фабиньо провел за «Ливерпуль» 30 матчей в рамках английского чемпионата, не отметившись при этом результативными действиями.
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Ливерпуль Фабиньо
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