Фабиньо продлил соглашение с «Ливерпулем»

Бразильский полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо продлил контракт с мерсисайдским клубом. Об этом стало известно из публикации в официальном «Твиттере» команды.

Сообщается, что новое соглашение свяжет игрока с «Ливерпулем» до 2026 года. Если футболист отработает свой контракт до конца, он пробудет в клубе уже 8 лет. Игрок перешел из «Монако» в 2018 году за сумму около 45 миллионов евро.

За время пребывания в составе «красных» Фабиньо успел выиграть множество трофеев, среди которых чемпионат Англии, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне Фабиньо провел за «Ливерпуль» 30 матчей в рамках английского чемпионата, не отметившись при этом результативными действиями.