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Англия. Премьер-лига

Ван Дейк: «Работа только начинается»

30 Июля 2021 • 00:51 Комментировать
Норвич
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Ливерпуль
9.00 5.80 1.30
14.08 19:30
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Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился впечатлениями от своего первого проведённого матча после травмы колена.

Лидер оборонных порядков «красных» наконец-то смог помочь своим партнёрам на поле. 30-летний футболист принял участие в контрольном поединке против «Герты», но особой надёжностью защита команды Клоппа в этой встрече не отличилась – мерсисайдцы уступили со счётом 3:4.

«Сложно выразить все свои эмоции, но я хочу сказать спасибо многим людям, которые поддерживали меня в течение этого трудного пути. Работа только начинается. Движемся вперёд!» - приводит слова ван Дейка Goal.

Напомним, что голландец повредил крестообразные связки колена в ливерпульском дерби в октябре прошлого года. С той поры он ни разу не появлялся на поле в матчах за «скаузеров».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк
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