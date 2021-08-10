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Англия. Премьер-лига

Ренн назвал цену на Доку

10 Августа 2021 • 19:06 Комментировать
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Французский «Ренн» назвал «Ливерпулю» цену на бельгийского полузащитника Жереми Доку. Об этом сообщает Voetbal24.

По данным источника, «Ренн», наставником которого является Бруно Женезио, не планирует расставаться со своим футболистом за сумму меньше, чем 45 миллионов евро.

Жереми Доку присоединился к «Ренну» в октябре 2020 года после впечатлительных выступлений в составе бельгийского «Андерлехта».

В прошлом сезоне Доку провел за «Ренн» 30 матчей, записав в свой актив 2 гола и 3 голевых передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Стоит отметить, что футболисту всего 19 лет. Он уже успел провести несколько выступлений за сборную Бельгии, представив свою национальную команду на летнем чемпионате Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ренн Жереми Доку Трансферы футбола - лето 2021
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