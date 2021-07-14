«Ливерпулю» необходимо продать некоторых игроков, чтобы подписывать новых

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14 Июля 2021, 22:50,
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«Ливерпулю» необходимо будет избавиться от некоторых своих игроков, чтобы иметь возможность вести переговоры и заключать контракты с новыми исполнителями этим летом. Об этом сообщил известный итальянский журналист Фабрицио Романо.
«Для «Ливерпуля» очень важно продать кого-то из своих футболистов. Юрген Клопп находится в поиске вингера, а первыми кандидатами на то, чтобы покинуть клуб, являются Дивок Ориги и Джердан Шакири», - сказал Романо в прямом-эфире Ютуб-канала Anfield Watch.
Напомним, в прошлом сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занял третье место и примет участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Трансферы футбола - лето 2021, Фабрицио Романо