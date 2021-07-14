«Ливерпулю» необходимо продать некоторых игроков, чтобы подписывать новых

«Ливерпулю» необходимо будет избавиться от некоторых своих игроков, чтобы иметь возможность вести переговоры и заключать контракты с новыми исполнителями этим летом. Об этом сообщил известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Для «Ливерпуля» очень важно продать кого-то из своих футболистов. Юрген Клопп находится в поиске вингера, а первыми кандидатами на то, чтобы покинуть клуб, являются Дивок Ориги и Джердан Шакири», - сказал Романо в прямом-эфире Ютуб-канала Anfield Watch.

Напомним, в прошлом сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занял третье место и примет участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.