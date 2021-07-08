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Форвард «Ливерпуля» перейдёт в «Базель»

08 Июля 2021, 23:24,

Форвард «Ливерпуля» и сборной Канады Лиам Миллер перейдет в швейцарский «Базель», сообщает Goal.com. По данным источника, клубы согласовали сумму трансфера, итоговая цифра значится в районе 1,5 миллионов евро. Сообщается, что первое предложение швейцарского клуба «Ливерпуль» отклонил, но сумма 1,5 миллиона евро за игрока устроила боссов «красных».

21-летний Лиам Миллер перешел в «Ливерпуль» из «Фулхэма» в 2016 году. За пять лет форвард лишь раз появился на поле в составе основной команды «красных».

Сообщается, что Миллер уже прошел медицинское обследование в «Базеле» и подписал четырехлетний контракт со швейцарским клубом.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Ливерпуль, Трансферы футбола - лето 2021, Базель, Лиам Миллер, Трансферы футбола - лето 2021 состоявшиеся
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