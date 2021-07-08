Форвард «Ливерпуля» перейдёт в «Базель»

Форвард «Ливерпуля» и сборной Канады Лиам Миллер перейдет в швейцарский «Базель», сообщает Goal.com. По данным источника, клубы согласовали сумму трансфера, итоговая цифра значится в районе 1,5 миллионов евро. Сообщается, что первое предложение швейцарского клуба «Ливерпуль» отклонил, но сумма 1,5 миллиона евро за игрока устроила боссов «красных».

21-летний Лиам Миллер перешел в «Ливерпуль» из «Фулхэма» в 2016 году. За пять лет форвард лишь раз появился на поле в составе основной команды «красных».

Сообщается, что Миллер уже прошел медицинское обследование в «Базеле» и подписал четырехлетний контракт со швейцарским клубом.