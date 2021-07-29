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Англия. Премьер-лига

Райола предложит услуги Погба «Ливерпулю» слухи

29 Июля 2021 • 20:51 Комментировать
Норвич
...
Ливерпуль
9.00 5.80 1.30
14.08 19:30
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У полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба есть интересный вариант продолжения карьеры.

Мино Райоле уже не терпится поскорее пристроить своего звёздного клиента в новый клуб, чтобы заработать как следует на этом. Учитывая, что у француза остался всего год по соглашению с манкунианцами, вероятность его ухода этим летом действительно весьма велика.

И как информирует источник Le10Sport, одиозный агент готов предложить услуги Погба «Ливерпулю».

Не стоит лишний раз напоминать, что клубы, являющиеся соперниками по северо-западному дерби, весьма редко приглашают игроков друг друга.

В прошлом сезоне Погба отличился в футболке «красных дьяволов» 6 мячами и 9 результативными передачами в 42 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Мино Райола Поль Погба
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