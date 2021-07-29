У полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба есть интересный вариант продолжения карьеры.

Мино Райоле уже не терпится поскорее пристроить своего звёздного клиента в новый клуб, чтобы заработать как следует на этом. Учитывая, что у француза остался всего год по соглашению с манкунианцами, вероятность его ухода этим летом действительно весьма велика.

И как информирует источник Le10Sport, одиозный агент готов предложить услуги Погба «Ливерпулю».

Не стоит лишний раз напоминать, что клубы, являющиеся соперниками по северо-западному дерби, весьма редко приглашают игроков друг друга.

В прошлом сезоне Погба отличился в футболке «красных дьяволов» 6 мячами и 9 результативными передачами в 42 поединках.