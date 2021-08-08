Робертсон получил травму в товарищеском поединке

Шотландский защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон получил травму во время товарищеского поединка своей команды против «Атлетика» из Бильбао. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В борьбе за мяч с защитником противников Алексом Беренгером лодыжка футболиста «Ливерпуля» вывихнулась неестественным образом. Сообщается, что во вторник игрок пройдет медицинское обследование, которое покажет серьезность повреждения.

«Ливерпуль» сыграл с «Атлетиком» вничью 1:1. Сезон в АПЛ команда начнет с новичком элиты английского футбола – «Норвичем».