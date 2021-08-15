​Клоппу больше не нужно носить очки

На субботнем матче Премьер-лиги против «Норвича» рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп был без очков, что удивило любителей футбола. Как сообщает Daily Mirror, немецкий тренер перенёс операцию на глазах, и теперь ему не нужно постоянно находиться в очках.

Болельщики не привыкли видеть Юргена Клоппа без очков, поэтому эта тема активно обсуждалась в социальных сетях. «Увидеть Клоппа без очков – это как увидеть Гвардиолу с волосами», - пошутил один из фанатов.

Напомним, что «Ливерпуль» обыграл на выезде «Норвич» со счётом 3:0. Авторами голов стали Диогу Жота, Роберто Фирмино и Мохамед Салах.