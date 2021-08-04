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Англия. Премьер-лига

Каррагер надеется, что изменения в составе «Ливерпуля» позволят молодым игрокам играть чаще

04 Августа 2021 • 15:30 Комментировать
Норвич
...
Ливерпуль
9.00 5.70 1.30
14.08 19:30
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Легендарный английский защитник Джейми Каррагер, в прошлом выступавший за «Ливерпуль», высказался об изменениях в команде во время текущего трансферного окна.

По мнению Каррагера, в «Ливерпуле» довольно много игроков, которым уже 29 и больше лет, поэтому команде для эволюции и прогресса нужно продавать таких футболистов, отдавая пространство для роста молодых исполнителей.

В частности, Каррагер высказался об уходе Джорджиньо Вейналдума в «ПСЖ».

«Я понимаю, почему они его отпустили. В линии полузащиты хватает игроков, которым уже 29 и более, так что, клубу необходима свежая кровь. Думаю, в следующем сезоне чаще будет играть Кертис Джонс», - сказал Каррагер в интервью PA.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» лишь в последнем туре забронировал за собой третью строку в турнирной таблице английского чемпионата, таким образом получив путевку в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Каррагер Джорджиньо Вейналдум Кёртис Джонс
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