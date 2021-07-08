Конате будет выступать за «Ливерпуль» под номером Вейналдума

Французский защитник Ибраима Конате, этим летом перешедший в «Ливерпуль» из «РБ Лейпцига», будет выступать в английском клубе под номером 5, сообщает пресс-служба «красных». Ранее под этим номером выступал один из лидеров команды Юргена Клоппа голландец Джорджиньо Вейналдум, ушедший из «Ливерпуля» из-за истечения срока контракта и подписавший соглашение с «ПСЖ».

Конате перешел в стан «красных» за сумму около 42 миллионов евро. «Ливерпуль» долгое время искал варианты для укрепления оборонительной линии команды. В предыдущем сезоне мерсисайдцы страдали от нехватки игроков обороны в связи с травмами основных защитников Виргила ван Дейка, Жоэля Матипа и Джо Гомеса.