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Конате будет выступать за «Ливерпуль» под номером Вейналдума

08 Июля 2021, 22:30,

Французский защитник Ибраима Конате, этим летом перешедший в «Ливерпуль» из «РБ Лейпцига», будет выступать в английском клубе под номером 5, сообщает пресс-служба «красных». Ранее под этим номером выступал один из лидеров команды Юргена Клоппа голландец Джорджиньо Вейналдум, ушедший из «Ливерпуля» из-за истечения срока контракта и подписавший соглашение с «ПСЖ».

Конате перешел в стан «красных» за сумму около 42 миллионов евро. «Ливерпуль» долгое время искал варианты для укрепления оборонительной линии команды. В предыдущем сезоне мерсисайдцы страдали от нехватки игроков обороны в связи с травмами основных защитников Виргила ван Дейка, Жоэля Матипа и Джо Гомеса.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Ливерпуль, Ибраима Конате
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
08 Июля 2021, 23:03

нету номеров Вейналдумов , Криштиану или Марадоны , это просто цыфры ...задолбали уже этому придавать какие то офигенные и значимые моменты , всем вообще то пофиг под каким он будет играть номером

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