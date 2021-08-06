«Арсенал» и «Ливерпуль» интересуются полузащитником «Лилля»

«Ливерпуль» и «Арсенал» все больше заинтересованы в приобретении полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша, пишет Tеаmtalk.

Известно, что сам португалец изъявил желание покинуть свой нынешний клуб. Французы хотят выручить за него порядка 35 миллионов евро. Агент игрока Жорже Мендеш уже работает над трансфером. Ранее сообщалось, что Саншеша предлагали «Ювентусу» в качестве альтернативы Мануэлю Локателли, чей переход в стан «бьянконери» откладывается. Португалец интересен лондонскому «Арсеналу» и главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу, который пока не нашел замену ушедшему в «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдуму.

Контракт Саншеша с «Лиллем» истекает в 2023 году. В минувшем сезоне он сыграл в чемпионате Франции 23 матча и помог клубу занять первое место.