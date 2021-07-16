Матип: «Приятно снова быть внутри команды»

Камерунский центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип прокомментировал своё возвращение в строй.

Игрок «красных» начал работу в рамках предсезонных сборов. Из-за полученной в январе травмы лодыжки центрбэк пропустил всю вторую половину сезона.

«Чувствую себя здоровым. Мне приятно снова быть внутри команды. Меня ждёт впереди много работы. Но моё состояние улучшается, и я надеюсь, что смогу набрать оптимальную форму.

Это был не лучший для меня период из-за обилия травм. Но я смотрю только вперёд.

Наши парни – большие молодцы. Они здорово справились со своими задачами. Это было непросто, учитывая давление, что на них оказывалось», - сказал Жоэль Матип в интервью сайту клуба.