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Англия. Премьер-лига

«Лестер» не хочет отпускать своего лидера в «Ливерпуль»

29 Июля 2021 • 22:59 Комментировать
Лестер
...
Вулверхэмптон
1.62 3.95 5.50
14.08 17:00
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«Лестеру» предстоят непростые переговоры по поводу нового контракта с Юри Тилемансом. Продление действующего соглашения было запланировано еще на конец прошлого сезона, но стороны не успели договориться до старта чемпионата Европы.

Теперь же «Лестеру» может помешать «Ливерпуль», который нацелился на бельгийского полузащитника. Поговаривают, что в игроке лично очень заинтересован Юрген Клопп.

Несмотря на это, в клубе изо всех сил будут пытаться удержать Юри у себя. Тем более, руководство не намерено отдавать своего лидера полузащиты одному из конкурентов в борьбе за места в верхней части таблицы. Портал Transfermarkt оценивает Тилеманса в 55 миллионов евро.


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Ливерпуль Лестер Юри Тилеманс Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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ARTUR
29 Июля в 23:13
что бы соревноватся , нужно дать больше , а больше Лестер может не потянуть и начнутся терки ..
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