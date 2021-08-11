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Англия. Премьер-лига

​Клопп высказался о пассивности «Ливерпуля» на рынке

11 Августа 2021 • 19:38 Комментировать (1)
Норвич
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Ливерпуль
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14.08 19:30
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По сравнению с конкурентами «Ливерпуль» относительно пассивно ведёт себя на трансферном рынке. О ситуации высказался главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп.

«Вы должны вносить изменения, но для этого должны быть места. Нам не нужно увеличивать количество футболистов. Если где-то что-то случится, то на рынке может произойти что-то ещё. Но нет смысла просто увеличивать количество игроков в команде», - цитирует Клоппа в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо со ссылкой на TV2.

В первом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет против «Норвича». Матч пройдёт в субботу, 14 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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Комментарии (1)
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Id152079006
11 Августа 2021 в 20:01
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