Тарханов: «Много сумбура было у «Краснодара»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Краснодар» дал настоящий бой грозненскому «Ахмату», однако проиграл со счетом 2:3. Итоги матча подвел известный российский специалист Александр Тарханов. Он считает победу грозненского клуба достаточно неожиданной в силу того, что игра состоялась на поле «быков».

- Конечно, победа «Ахмата» где‑то стала неожиданной. Все-таки «Краснодар» играл дома. Второе — в принципе хозяева неплохо смотрелись в этом матче, но много сумбура было. Во владении мячом у «Краснодара» мы видели большое преимущество, но оно не вылилось в результат, - заявил Тарханов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Краснодар» сыграет в гостевом матче с «Пари НН», это случится 22 октября.