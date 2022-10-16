Айдамиров: «Работой Ташуева довольны»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Краснодар» дал настоящий бой грозненскому «Ахмату», однако проиграл со счетом 2:3. Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров доволен выступлением своего клуба. Он считает, что смена Андрея Талалаева на Сергея Ташуева улучшила игру команды. Напомним, что это случилось в начале сентября.

- Мы довольны работой Сергея Ташуева. Он воспитанник грозненской школы футбола, никаких проблем и вопросов нет, его работой довольны. Считаю, мы каждую игру должны выходить и биться как сегодня, - цитирует слова Айдамирова издание Sport24.