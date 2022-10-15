Гол Баньяца позволил «Краснодару» снова сравнять счёт в матче с «Ахматом»

Матч «Краснодар» - «Ахмат» проходит при переполненных трибунах и уже стал самым результативным в первом туре. Гости дважды вели в счете после ударов Бернарда Бериши с пенальти и Артёма Тимофеева с игры, у «быков» в первом тайме забил Эдуард Сперцян. После перерыва хозяева смогли-таки сравнять счет. Ильзат Ахметов поучаствовал в атаке по левому краю и выполнил прострел к линии вратарской, где Михайло Баньяц сыграл в касание, направив мяч под перекладину. Счет стал 2:2. В онлайн-таблице Премьер-лиги «быки» остаются на пятом месте с 22 очками в активе, у соперника 18 баллов.

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