Ташуев дал прикурить «быкам»: «Ахмат» вырвал выездную победу над «Краснодаром» в добавленное время

Сергей Ташуев в статусе главного тренера «Ахмата» съездил на «приём» к своему бывшему клубу «Краснодару».

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Баньяц попадает в перекладину (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 0:1. Гол Бернарда Бериши с пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:1. Гол Эдуарда Сперцяна (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:2. Гол Артема Тимофеева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 2:2. Гол Михайло Баньяца (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Сперцян попадает в каркас ворот (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 2:3. Гол Ивана Олейникова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

«Краснодар» потерпел в прошлом туре чувствительное поражение от «Ростова». Оно было никакое там не сокрушительное, но если ты выигрываешь по ходу матча с разницей в два мяча и в итоге его проигрываешь, это, конечно, бьёт по твоему самолюбию.

И «Ахмат» в предыдущий уик-энд не набрал ни одного очка в гостевом матче. «Оренбург» тоже сначала пропустил, прежде чем забить больше, только получилось не 3:2, а 2:1. То поражение стало первым для Сергея Ташуева у руля «Ахмата» – в третьем по счёту матче, если считать с Кубком.

То, что у «Краснодара» притязания выше, понятно. Грозненцы никогда не финишировали в еврокубковой зоне, и пусть она сейчас полностью условна, учитывая известные события, «быки» всё равно хотят закончить чемпионат в ней – то есть в первой пятёрке.

Если не принимать во внимание отбитый Сафоновым удар Олейникова на первой минуте, то «Краснодар» начал матч играючи, в своём стиле, с атаками и ударами с плюс-минус линии штрафной. Сперцян таким образом не попал в дальний угол, Кривцов послал мяч чётко в руки Шелии по центру, а Баньяц бахнул сферу в крестовину.

Забегая вперёд, скажем, что, однако, плодотворнее первый тайм провёл «Ахмат». На восемнадцатой минуте арбитр Бобровский поставил пенальти после ВАРа – Кривцов коленом завалил Олейникова с своей штрафной. Лидер атак грозненцев Бериша поразил с одиннадцатиметрового левый угол, Сафонов не угадал (0:1).

В районе получаса игры случился обмен голами с интервалом в пять минут. Сначала Ахметов покатил мяч слева на результативно замкнувшего этот прострел Ахметова (1:1). А затем Тимофеев ударом с семнадцати метров поразил левый угол, хотя Сафонов вроде бы контролировал ту часть створа (1:2). Кажется, его смутил отскок от газона.

В общем что сказать по первому тайму? «Ахмат» играл от обороны и на стандартах, выжал из этого два гола и пропустил от больше атаковавшего «Краснодара» всего один. Неожиданность? Во всяком случае, не такая, какая была полтора года назад, когда «быки» по итогу матча проиграли дома грозненцам 0:5 в последнем матче с Мурадом Мусаевым у руля.

Но вернёмся в наши дни. В перерыве Ташуев настроил своих подопечных на атаку, но ситуация повернулась в другую сторону. На 55-й минуте краснодарцы сами обострили впереди и забили. Снова ассистом отметился Ахметов. Войдя с обыгрышем в штрафную с левой стороны, он покатил на линию вратарской, откуда свободный Баньяц легко поразил цель (2:2).

Дальше игра проходила, казалось, с чуть большими у хозяев шансами на успех. Сперцян со штрафного заставил мяч облизнуть крестовину, Кордоба в контратаке не переиграл Шелию с близкого расстояния, также был ещё ряд дальних ударов с обеих сторон. В концовке гости вроде бы склонились к удержанию счёта, но в конце компенсированного времени Олейников из-за пределов штрафной загнал мяч в левый угол (2:3).

Значимость «гола+паса» Олейникова, а также заработанного им пенальти перевесила ценность двух ассистов Ахметова. «Ахмат» трижды выходил вперёд в Краснодаре, и в последнем случае «быки» не смогли уже отыграться. Ташуев обыграл свой бывший клуб на выезде, а команда Сторожука в РПЛ проиграла второй матч подряд и не выиграла третий кряду.

Кирилл Иванцов