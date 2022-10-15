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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев дал прикурить «быкам»: «Ахмат» вырвал выездную победу над «Краснодаром» в добавленное время

15 Октября 2022 • 18:28 Комментировать (1)
Краснодар
2:3
Ахмат
окончен

Сергей Ташуев в статусе главного тренера «Ахмата» съездил на «приём» к своему бывшему клубу «Краснодару».

Протокол игры  
Краснодар2:3Ахмат
  18'Бериша Бернард (0:1)
(1:1) Сперцян Эдуард30'  
  35'Тимофеев Артём (1:2)
(2:2) Баньяц Михайло55'  
  90'Олейников Иван (2:3)
Сафонов МатвейВолков Сергей ЕвгеньевичБородин Сергей АлексеевичЛитвинов ВячеславРамирес КристианАхметов ИльзатКривцов Никита  90'Сперцян ЭдуардБаньяц Михайло  38' 83' (Петров Сергей ( 83') Кордоба ДжонОлусегун Олакунле
Запасные: Апеков РусланМацукатов АлексАгкацев СтаниславПивоваров ДмитрийСорокин ЕгорИонов АлексейПопов Омар
Шелия ГиоргиКарапузов Владислав  45' 47' (Кадыров Абубакар ( 47') Швец АнтонБыстров МаратБогосавац МирославСадулаев Лечи  65'Тимофеев Артём  54'Олейников Иван  90'Камилов Владислав  75'Бериша БернардИльин Владимир 47' (Конате Мохамед II ( 47')
Запасные: Журавлёв ЮрийИналкаев АбубакарТашаев РизванФольмер КириллАгаларов ГамидИбишев Турпал-АлиСемёнов АндрейОпарин МихаилХарин Евгений
15 октября. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

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«Краснодар» потерпел в прошлом туре чувствительное поражение от «Ростова». Оно было никакое там не сокрушительное, но если ты выигрываешь по ходу матча с разницей в два мяча и в итоге его проигрываешь, это, конечно, бьёт по твоему самолюбию.

И «Ахмат» в предыдущий уик-энд не набрал ни одного очка в гостевом матче. «Оренбург» тоже сначала пропустил, прежде чем забить больше, только получилось не 3:2, а 2:1. То поражение стало первым для Сергея Ташуева у руля «Ахмата» – в третьем по счёту матче, если считать с Кубком.

То, что у «Краснодара» притязания выше, понятно. Грозненцы никогда не финишировали в еврокубковой зоне, и пусть она сейчас полностью условна, учитывая известные события, «быки» всё равно хотят закончить чемпионат в ней – то есть в первой пятёрке.

Если не принимать во внимание отбитый Сафоновым удар Олейникова на первой минуте, то «Краснодар» начал матч играючи, в своём стиле, с атаками и ударами с плюс-минус линии штрафной. Сперцян таким образом не попал в дальний угол, Кривцов послал мяч чётко в руки Шелии по центру, а Баньяц бахнул сферу в крестовину.

Забегая вперёд, скажем, что, однако, плодотворнее первый тайм провёл «Ахмат». На восемнадцатой минуте арбитр Бобровский поставил пенальти после ВАРа – Кривцов коленом завалил Олейникова с своей штрафной. Лидер атак грозненцев Бериша поразил с одиннадцатиметрового левый угол, Сафонов не угадал (0:1).

В районе получаса игры случился обмен голами с интервалом в пять минут. Сначала Ахметов покатил мяч слева на результативно замкнувшего этот прострел Ахметова (1:1). А затем Тимофеев ударом с семнадцати метров поразил левый угол, хотя Сафонов вроде бы контролировал ту часть створа (1:2). Кажется, его смутил отскок от газона.

В общем что сказать по первому тайму? «Ахмат» играл от обороны и на стандартах, выжал из этого два гола и пропустил от больше атаковавшего «Краснодара» всего один. Неожиданность? Во всяком случае, не такая, какая была полтора года назад, когда «быки» по итогу матча проиграли дома грозненцам 0:5 в последнем матче с Мурадом Мусаевым у руля.

Но вернёмся в наши дни. В перерыве Ташуев настроил своих подопечных на атаку, но ситуация повернулась в другую сторону. На 55-й минуте краснодарцы сами обострили впереди и забили. Снова ассистом отметился Ахметов. Войдя с обыгрышем в штрафную с левой стороны, он покатил на линию вратарской, откуда свободный Баньяц легко поразил цель (2:2).

Дальше игра проходила, казалось, с чуть большими у хозяев шансами на успех. Сперцян со штрафного заставил мяч облизнуть крестовину, Кордоба в контратаке не переиграл Шелию с близкого расстояния, также был ещё ряд дальних ударов с обеих сторон. В концовке гости вроде бы склонились к удержанию счёта, но в конце компенсированного времени Олейников из-за пределов штрафной загнал мяч в левый угол (2:3).

Значимость «гола+паса» Олейникова, а также заработанного им пенальти перевесила ценность двух ассистов Ахметова. «Ахмат» трижды выходил вперёд в Краснодаре, и в последнем случае «быки» не смогли уже отыграться. Ташуев обыграл свой бывший клуб на выезде, а команда Сторожука в РПЛ проиграла второй матч подряд и не выиграла третий кряду.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
15 Октября 2022 в 18:36
Сначала Ахметов покатил мяч слева на результативно замкнувшего этот прострел Ахметова (1:1) (с) ишь. гениальный какой- самопасец!)) / Краснодар чуток посыпался. хотя. собственно. ничего здесь удивительного.
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