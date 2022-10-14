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Деменко считает, что неудача в матче с «Ахматом» способна надломить «Краснодар»

14 Октября 2022 • 14:35 Комментировать
Краснодар
...
Ахмат
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15.10 16:30

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ, в котором «быки» примут на своём поле «Ахмат».

Эксперт считает, что неудача в предстоящей встрече способна надломить команду, поскольку в прошлом туре «Краснодар» потерпел обидное поражение от «Ростова» (2:3), ведя по ходу игры со счётом 2:0.

«Тренеру нужно будет хорошо настроить своих подопечных на игру с «Ахматом», но не нужно забывать, что у руля грозненцев сейчас Ташуев, для него этот поединок будет в некотором роде принципиальным», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — «Ахмат» состоится завтра, 15 октября. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Максим Деменко Ахмат
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КРАСНОДАР АХМАТ
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