Орещук: Мне кажется, «заскоки» Кайо неизлечимы

Футбольный агент Роман Орещук отреагировал на удаление защитника «Краснодара» Кайо Панталеао в матче с «Ростовом».

«Я изначально думал, что такие «заскоки» Кайо лечатся, но после вчерашнего прыжка двумя ногами в игрока «Ростова», мне уже кажется, что нет», — заявил Орещук «РБ Спорту».

По мнению функционера, это не является проблемой тренера или команды, это только проблема в голове Кайо, у него происходят какие-то затмения, никто не может объяснить ему, что так поступать нельзя.

«Краснодар» проиграл «Ростову» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:3. Бразилец был удален на 57-й минуте за вторую желтую карточку.