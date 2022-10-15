Ахметов: «Больше думали о голе, о победе, что забыли об обороне»

Лучший футболист матча «Краснодар» - «Ахмат» (2:3) Ильзат Ахметов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень тяжелый матч, но вы были, безусловно, лучшим игроком. Чего не хватило, может быть, вам и всему «Краснодару» для того, чтобы буквально две минуты не продержаться и хотя бы вничью сыграть?

- Наверное, концентрации, больше думали о голе, о победе, что забыли об обороне. Не доиграли эпизод, проиграли подбор, оттуда и забили гол. Обидное поражение, конечно. Лучше бы мы были с победой и без этой статуэтки.

- Тем не менее, после таких матчей у команд, которые таким образом проигрывают, весь матч, доминируя с большим преимуществом во владении мяча, появляется больше болельщиков. Для них можете какие-то слова найти?

- Конечно, болельщики у нас лучшие, спасибо им большое. Несмотря на поражение обидное, они нас поддерживали и сказали, что будут с командой до конца, это приятно. Постараемся в следующих матчах оправдать их ожидания.

- Планка по количеству таких призов ставится в сезоне?

- Наверное, больше не по статуэткам, а по голевым действиям, чтобы приносить пользу команде.

- Сегодня две результативные передачи.

- Хотелось еще забить, есть над чем работать, поэтому буду работать.