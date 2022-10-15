«Ахмат» открыл счёт в матче с «Краснодаром», Бериша реализовал пенальти

В середине первого тайма матча 13-го тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Ахматом» был открыт счёт. Никита Кривцов у ворот «быков» сыграл не лучшим образом и сбил с ног Ивана Олейникова. Арбитр не увидел ничего страшного в этом стыке, но судьи на ВАР обратили его внимание на этот фол, и был назначен 11-метровый. К мячу подошел Бернард Бериша и пробил с точки в отличный угол от того, куда прыгнул Матвей Сафонов.

Грозненцы ведут со счетом 1:0. В онлайн-таблице они с 20 очками в активе выходят на шестое место. У «Краснодара» всего на один пункт больше. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.