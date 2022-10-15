«Краснодар» сравнял счёт и тут же пропустил от «Ахмата» ещё раз

Матч 13-го тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Ахматом» получается результативным. В середине первого тайма Бернард Бериша уверенно реализовал пенальти, но еще до перерыва счет дважды менялся. Ильзат Ахметов прорвался к лицевой линии поля и прицельно сыграл на набегающего Эдуарда Сперцяна, который сработал на опережение и отправил мяч в сетку. Вскоре еще одна атака «Ахмата» оказалась голевой, мяч отскочил к Артёму Тимофееву, который тут же зарядил с дальнего расстояния в ближний угол ворот Матвея Сафонова - 2:1.

В турнирной таблице «быки» идут на пятом месте, их соперник отстает на одно очко.