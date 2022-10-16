Сторожук: «Мы должны были выиграть»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Краснодар» дал настоящий бой грозненскому «Ахмату», однако проиграл со счетом 2:3. Итоги матча подвел наставник «Краснодара» Александр Сторожук, который недоволен результатом игры. Он считает, что его команда действовала на поле лучше и заслуживала победу.

- Считаю, по игре полностью доминировали. И по моментам, и по владению, и по содержанию, но тяжело разбирать. Тяжело комментировать. Но опять же считаю, что мы хорошо играли и должны были выигрывать, - заявил наставник «Краснодара» в эфире телеканала «Матч Премьер».