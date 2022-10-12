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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал, как проходит адаптация Камилова в «Ахмате»

12 Октября 2022 • 15:41 Комментировать
Краснодар
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Ахмат
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15.10 16:30

Александр Маньяков, агент полузащитника «Ахмата» Владислава Камилова, рассказал о том, как проходит адаптация его клиента в грозненской команде.

Напомним, 27-летний футболист перешёл в «Ахмат» из «Уфы» в начале сентября. Всего в составе своей новой команды Камилов успел провести шесть матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

«Бытовые условия — на уровне. Команда, видите сами, боевая. Конкуренция на позиции есть. Адаптация проходит без проблем, в «Ахмате» есть ребята, с которыми он играл раньше в «Уфе» — Журавлёв, Фольмер, Гамид Агаларов», — цитирует Маньякова «РБ Спорт».

Также агент отметил, что смена тренерского штаба никак не сказалась на Камилове, для которого самое важное — получать игровое время. Напомним, по ходу матча 9-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:3) в отставку был отправлен Андрей Талалаев, чьё место впоследствии занял Сергей Ташуев.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Владислав Камилов
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