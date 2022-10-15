Сторожук: «Хотелось бы без травм пройти эту игру, это самое главное»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- Все-таки достаточно долгожданный матч. Ожидается, что будет много болельщиков. Чем вы их сегодня особенно готовы порадовать?

- Конечно, хотелось бы победы, и ребята настроены. Другое дело, что у нас есть свои проблемы, по тем или иным причинам отсутствует ряд игроков. Конечно, хотелось бы без травм пройти эту игру. Это самое главное, потому что у нас через короткий промежуток времени следующие игры, тоже немаловажные. Поэтому самое главное - выйти и показать хорошую игру, подарит хорошие эмоции болельщикам. Желательно с победой.