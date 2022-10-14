​«Краснодар» наказали за неподобающее поведение команды

По итогам матча двенадцатого тура Премьер-лиги против «Ростова» «Краснодар» был наказан. Клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (удаление игрока, предупреждение трёх игроков и двух официальных лиц клуба в составе одной команды). О таком решении Контрольно-дисциплинарного комитета сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Напомним, что «Краснодар» в гостях у «Ростова» вёл в счёте с разницей в два гола, но в итоге проиграл – 2:3. На текущий момент «быки» занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ближайший матч «Краснодар» проведёт 15 октября – против «Ахмата» на своём поле.