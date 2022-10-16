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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тимофеев: «Мы заслужили успех»

16 Октября 2022 • 00:03 Комментировать
Краснодар
2:3
Ахмат
окончен

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Краснодар» дал настоящий бой грозненскому «Ахмату», однако проиграл со счетом 2:3. Тем не менее, полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев считает, что его команда создала больше моментов, а следовательно, победила вполне заслуженно.

- Игра была равной, у нас и «Краснодара» были моменты, но нам чуть больше повезло. В первом тайме мы организовали много контратак, которые надо было доводить как минимум до ударов. В целом «Ахмат» заслужил победу, - заявил после матча полузащитник грозненской команды в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Артём Тимофеев Ахмат
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