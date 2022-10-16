Тимофеев: «Мы заслужили успех»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Краснодар» дал настоящий бой грозненскому «Ахмату», однако проиграл со счетом 2:3. Тем не менее, полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев считает, что его команда создала больше моментов, а следовательно, победила вполне заслуженно.

- Игра была равной, у нас и «Краснодара» были моменты, но нам чуть больше повезло. В первом тайме мы организовали много контратак, которые надо было доводить как минимум до ударов. В целом «Ахмат» заслужил победу, - заявил после матча полузащитник грозненской команды в эфире телеканала «Матч ТВ».