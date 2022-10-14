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Ильин — о матче с «Краснодаром»: Наши сильные стороны? Завтра всё увидите

14 Октября 2022 • 23:16 Комментировать
Краснодар
...
Ахмат
1 2.08 X 3.65 2 3.40
Через 16 ч. 56 мин.

Форвард «Ахмата» Владимир Ильин высказался в преддверии матча 13-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Сильные стороны «Краснодара» — как всегда, я думаю, стиль их не особо поменялся. Это контроль мяча. А наши сильные стороны я раскрывать не буду. Сами все увидите завтра», — цитирует слова Ильина пресс-служба грозненского клуба.

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и записал на свой счет две результативные передачи.

«Краснодар» примет «Ахмат» завтра, 15 октября, начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ильин Ахмат
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КРАСНОДАР АХМАТ
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