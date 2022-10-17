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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Олейников рассказал о своём первом голе в РПЛ

17 Октября 2022 • 23:45 Комментировать
Краснодар
2:3
Ахмат
окончен

Воспитанник ЦСКА, полузащитник Иван Олейников, выступающий за «Ахмат» из Грозного, поделился своими эмоциями после своего первого гола в чемпионате России.

«Тяжело передать ощущения, первый гол в РПЛ получился очень важным и для команды. Забил на последних минутах, принес победу», - цитирует футболиста «Матч ТВ».

Игрок поделился разговорами, которые ходят внутри команды относительно ситуаций, одна из которых возникла во время прошедшего матча. По его словам, ранее в подобных случаях клуб пропускал и терпел поражение на последних минутах матча, в этот раз же Олейников сумел изменить данную тенденцию и обратить её на пользу команде.

Матч «Краснодар» - «Ахмат» завершился со счётом 2:3, победный гол на 95-й минуте забил Иван Олейников.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Ахмат Иван Олейников
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