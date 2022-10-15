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Ташуев: «Ошибок много себе привезли, но я думаю, что футбол был смотрибельный»

15 Октября 2022 • 18:58 Комментировать
Краснодар
2:3
Ахмат
окончен

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Краснодаром» (3:2).

- У вас, по-прежнему, очень сконцентрированное выражение лица. Тяжелая победа?

- Да нет, просто я задумался о том, что для всегда Краснодар, как злой рок. Всегда или 0:2 или 0:3, а сейчас 3:2. Две игры подряд 3:2 в моей карьере с «Краснодаром». Такое ощущение, пять мячей, болельщики довольны, ребята молодцы. Ошибок много себе привезли, но я думаю, что футбол был смотрибельный. Для болельщиков это праздник.

- Какой ритуал применяли сегодня для того, чтобы эту тенденцию изменить?

- Да нет, я об этом не думал.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ахмат
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