Ташуев: «У нас сегодня не хватает ресурсов на некоторые позиции, то это уже наши проблемы»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- За счет чего приехали сегодня побеждать «Краснодар»? Вы ближайшие преследователи команды. Действительно сегодня матч за шесть очков, или это просто чемпионат продолжается?

- В данном случае матч всегда за три очка идет, а все остальное - это журналистские фишки, которые дают антураж для болельщиков и так далее. Поэтому в любом случае на любой матч любая команда приезжает за победой. В том числе и мы, естественно. Футбольное поле шикарное, оно рассудит.

- Шикарный антураж вы упомянули. Мы видим вокруг стадиона потрясающее количество людей. Планируется аншлаг. Как это вам поможет?

- Я играл при полных стадионах достаточно часто. Я думаю, что поможет больше футболистам и болельщикам. Когда много народа, идет энергетика определенная, для ребят то же самое. Это позитивная энергетика в любом случае. Мы только рады.

- Судя по составу, все у команды в порядке сегодня с теми, кто выйдет на поле?

- Состав стабилен, когда решающие матчи, а то, что у нас сегодня не хватает ресурсов на некоторые позиции, то это уже наши проблемы.