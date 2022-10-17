Газзаев — о матче «Краснодар» - «Ахмат»: Сафонов не имеет права пропускать такие голы

Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев оценил игру голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«В последнее время очень большие ошибки допускает капитан команды Матвей Сафонов. Два мяча, которые он пропустил в матче с «Ахматом», я думаю, это полностью его вина», — приводит слова Газзаева «КП Спорт».

По мнению эксперта, один из лучших голкиперов Российской премьер-лиги не должен пропускать такие голы, ему стоит подумать об этом.

В нынешнем сезоне 23-летний Матвей Сафонов провел 15 матчей с учетом всех турниров, в которых пропустил 22 мяча и пять раз смог сохранить свои ворота «сухими».