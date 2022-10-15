​«Краснодар» назвал состав на матч с «Ахматом»

Программу 13-го тура Российской премьер-лиги продолжат «Краснодар» и «Ахмат». Рулевой краснодарских «быков» Александр Сторожук принял решение включить в стартовый состав своей команды таких игроков:

Сафонов, Бородин, Рамирес, Литвинов, Волков, Ахметов, Сперцян, Кривцов, Баньяц, Кордоба, Олусегун.

Матч чемпионата России между «Краснодаром» и «Ахматом» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за ходом игры во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.