Пономарёв: «Сафонов проморгал два гола»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Краснодар» дал настоящий бой грозненскому «Ахмату», однако проиграл со счетом 2:3.

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев, внимательно следящий за всеми матчами российского чемпионата, поделился своим мнением по поводу прошедшей игры. Он считает, что «быки» проиграли по милости своего голкипера Матвея Сафонова.

- Сафонов проморгал два мяча. Все-таки он, наверное, вратарь не уровня сборной. У него дворовая манера игры. Где-то он, конечно, может выручить, а где-то пропустить легкий мяч. Классный вратарь таких мячей никогда не пропускает, - цитирует Пономарева Rusfootball.info.