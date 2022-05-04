Защитник «Краснодара» Черников удалился в третий раз в 21 матче РПЛ

Защитник «Краснодара» Александр Черников принёс победу своей команде в перенесённом матче 19-го тура РПЛ над «Локомотивом» (1:0).

22-летний футболист забил дальним ударом из-за штрафной, не оставив шансов голкиперу «Локомотива» Гилерме. Сразу после забитого гола Черников в следующем эпизоде неаккуратно сыграл на втором этаже, за что получил вторую жёлтую карточку, тем самым она превратилась в красную.

Таким образом, защитник сыграл 21 матч в Российской премьер-лиге и получил 10 жёлтых карточек, при этом удалился трижды. Он стал самым частоудаляемым игроком в сезоне-2021/22.