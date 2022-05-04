Деменко назвал лучшего игрока матча «Краснодар» - «Локомотив»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко считает вратаря «быков» Матвея Сафонова лучшим игроком матча, перенесённого 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).

«Лучший игрок матча? Матвей Сафонов. Независимо от действий и гола Черникова, Матвей сегодня во многих моментах выручил, капитан», — сказал Деменко «Спорт-Экспрессу».

Отметим, что матч против «Локомотива» «быки» доигрывали вдевятером. На 77-й минуте красную карточку получил Руслан Апеков, а на 92-й минуте удалился автор победного гола Александр Черников.

После 27 туров «Краснодар» набрал 45 очков и остался на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком расположился на строчку ниже.