Сторожук о воспитанниках академии «Краснодара»: «Настало время доказывать, показывать и совершенствоваться»

И.о. главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Нам интересно, как выступит Волков, также у нас в заявке молодой перспективный Каккоев. Мы хоти посмотреть их на уровне Премьер-лиги, вот этот момент нужно обсуждать, а не то, что кто-то сыграет или кто-то не сыграет. Мы всё прекрасно понимаем, у нас задачи определенные есть. Мы от этих задач исходим.

- То есть, эти задачи не связаны с турнирным положением? Вы сейчас не смотрите какое место займете, а самое главное - наиграть ребят, которые являются воспитанниками академии?

- Естественно, мы хотим выиграть, зачем тогда выходить? Мы хотим побеждать, это тоже своего рода воспитание ментальности, характера. Те моменты и сильные качества, которые у них есть. Когда еще их смотреть, как не сейчас? Мы сейчас много говорим, рассуждаем на эту тему. Но вот настало время доказывать, показывать и совершенствоваться.