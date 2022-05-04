Генич дал прогноз на матч «Краснодар» - «Локомотив»

Комментатор Константин Генич высказался о сегодняшнем поединке чемпионата России, в котором встретятся «Краснодар» и столичный «Локомотив». Эксперт дал прогноз на перенесенный матч 19-го тура.

По словам Константина, в этом противостоянии команды должны показать яркий футбол. Генич ставит на вариант «обе забьют», передает «РБ Спорт».

Поединок состоится в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени. Перед этой игрой соперники являются соседями по турнирной таблице РПЛ – «Краснодар» занимает пятое место, а «Локо» идет шестым.