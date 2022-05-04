«Краснодар» и «Локомотив» назвали стартовые составы

Буквально через час стартует перенесенный поединок 19-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и столичным «Локомотивом». Тренерские штабы уже определились со стартовыми составами команд на предстоящее противостояние.

С первых минут в составе «быков» появятся следующие игроки: Сафонов, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Волков, Манелов, Олусегун.

За «железнодорожников» сыграют: Гилерме, Живоглядов, Рыбус, Едвай, Мампасси, Жемалетдинов, Марадишвили, Бека Бека, Керк, Кухта, Изидор.

Встреча состоится в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за текстовым репортажем можно будет на Liveresult.ru.